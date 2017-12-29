Псковские активисты Народного фронта в рамках акции «Новогоднее чудо» поздравили воспитанников Центра лечебной педагогики

17:35, 29 декабря 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции ОНФ «Новогоднее чудо» поздравили воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения и вручили им новогодние подарки. В этом псковском учреждении помогают детям с особыми потребностями, имеющими нарушения в коммуникативной, двигательной, когнитивной, социально-эмоциональной сфере, нарушения слуха и зрения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники побывали на празднике в отделении ранней помощи «Лимпопо» Центра, где для особых детей было организовано новогоднее представление с участием Деда Мороза, сказочных персонажей и дрессированных собак. «Малыши вместе со своими мамами окунулись в волшебный мир сказки. Для некоторых из них это был первый в жизни новогодний праздник. А какой же праздник без подарков? Активисты Народного фронта вручили каждому малышу сладкий подарок и пожелали в новом году им и их мамам оптимизма, удачи и хорошего настроения. Дети с ограниченными возможностями здоровья - особенные дети, они нуждаются в особом внимании, заботе, помощи и поддержке. Надеемся, что наши подарки принесут детям радость», - рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Псковской области Артур Евтеев.

Общественники также посетили отделения Центра, где обучаются дети школьного возраста, и группы дошкольников. Детям были вручены сладкие подарки.

Акция «Новогоднее чудо» стала уже традицией для активистов Народного фронта и проводится не первый год. В преддверии Нового года она проходит во всех регионах страны.