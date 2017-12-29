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Политика

Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год

Сегодня, 29 декабря, состоялось подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате в Псковской области на 2018 год и регионального трехстороннего соглашения. Документы скрепили подписями временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова и руководитель регионального Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о МРОТ разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ в целях повышения доходов и качества жизни населения Псковской области. Согласно документу, минимальная зарплата работников государственных, муниципальных учреждений Псковской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций потребительской кооперации, а также работающих у субъектов малого предпринимательства должна быть на уровне МРОТ, установленного Правительством РФ (с 1 января 2018 года — 9 тыс. 489 рублей), а для иного внебюджетного сектора экономики (среднего и крупного бизнеса) — на уровне МРОТ в Псковской области в размере 11 тыс. 450 рублей.

Что касается трехстороннего соглашения между администрацией Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей на 2018–2020 годы, то участники социального партнерства пролонгировали взаимные договоренности о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на уровне Псковской области. Документ предусматривает проведение социально-экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, создание благоприятных условий для развития бизнеса, стабильной занятости и гибкости рынка труда, здоровые и безопасные условия труда.

«Сегодня важный день для всех жителей Псковской области. Мы подписываем два принципиальных документа: это региональное трехстороннее соглашение и соглашение о минимальном размере оплаты труда. Была проведена серьезная работа, и я благодарю вас за поддержку и партнерство в этом вопросе. Убежден, что новые соглашения будут и дальше служить поддержке людей труда, повышению их благосостояния, сохранению социальной стабильности в обществе, содействию экономическому развитию региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Александр Козловский от имени промышленников региона поддержал подписание соглашений. «Мы согласны с тем, что люди должны быть обеспечены. И тот минимальный размер оплаты труда, который устанавливает наше соглашение, соответствует закону, который подписал сегодня президент России Владимир Путин. Соглашение о МРОТ — это некий сигнал к тому, что работодателям надо выходить из серой зоны и уходить от зарплат в конвертах», — добавил Александр Козловский.

Ульяна Михайлова отметила, что оба соглашения имеют большое значения для профсоюзных организаций. «Это позволит нам уже 8 января начать системную работу по изменению действующих локальных актов трудовых коллективов, муниципальных соглашений, и активизирует работу всех двух- и трехсторонних комиссий, которые действуют в регионе в сфере оплаты труда», — сказала она.

«Со стороны администрации области гарантирую, что все пункты соглашений будут выдержаны», — подытожил Михаил Ведерников.

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