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Общество

Новогодняя ярмарка торжественно открылась в Пскове

29 декабря в Пскове торжественно открылась новогодняя ярмарка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии принял участие глава Пскова Иван Цецерский и депутат Псковской городской Думы, директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев.

Глава Пскова приветствовал жителей города, отметив, что ярмарка призвана создать новогоднее настроение. С каждым годом предпринимателей и ремесленников, желающих поучаствовать в новогодней торговле, становится все больше. В этом году в торговых рядах представлено около 60 ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также около 30 участников из Беларуси.

Иван Цецерский прошел по торговым рядам, ознакомился с ассортиментом и ценами, пообщался с продавцами и покупателями.

Отметим, что ярмарка будет работать 28-30 декабря с 10 до 19 часов, 31 декабря - с 10 до 14 часов. Организатором является муниципальное предприятие Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке управления культуры и отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова. В рамках ярмарки традиционно работают два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол» - более 100 точек. 

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