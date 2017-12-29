Словарь для маленьких псковичей «Имя твоей улицы» выпустит Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии

15:11, 29 декабря 2017, ПАИ

В 2018 году Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии Псковского государственного университета выпустит словарь «Имя твоей улицы Краеведческий словарик для маленьких псковичей». Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая лабораторией, доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина. Это будет первое в регионе лингвокраеведческое словарное пособие для детей, подчеркнула она.

Татьяна Никитина отметила, что словарь готовится в рамках проекта 17-16-60001, а(р) - «Лингвокраеведческий компонент подготовки учителя русского языка как родного и иностранного в политиэтническом регионе», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. По её словам, что работа над новым изданием ведётся с участием студентов и магистрантов, которые в процессе учатся составлять словарные статьи для детей.

Собеседница агентства напомнила, что в этом году лаборатория подготовила два фразеологических словаря - «Сами с усами» и «Ума палата». Они были изданы Издательским Домом Мещерякова (Москва), который в декабре представил работы псковских филологов на Международной выставке ярмарке интеллектуальной литературы 19.

Татьяна Никитина добавила, что в уходящем году опыт сотрудничества Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии с Российским фондом фундаментальных исследований был представлен на конференциях в Белоруссии, Армении и Испании.