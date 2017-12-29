Владимир Путин поручил взять под контроль платежи ЖКХ

16:35, 29 декабря 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Кремля.

«Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения», — поясняется в документе.

Плата включает в себя оплату услуг, «работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Кроме того, глава государства также отметил, что до 1 марта 2018 года нужно принять федеральный закон, который предусматривает переход к системе прямых отношений между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.