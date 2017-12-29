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Общество

До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря

30 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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