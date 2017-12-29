0
17:41
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
16:22
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
15:10
Михаил Ведерников: Как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть», поэтому надо работать вместе
14:09
Фотоитоги - 2017
14:07
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
12:44
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
11:34
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
Еще новости
Общество

Ударивший фельдшера Скорой помощи пскович предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет местный житель, ударивший фельдшера Скорой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области.

14 декабря вечером 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания детской областной больницы, препятствуя госпитализации несовершеннолетней родственницы, запрыгнул в машину Скорой медицинской помощи и дважды ударил кулаком по лицу сопровождающего пациентку фельдшера.

Вскоре на место происшествия выехал дежурный следователь. В прокуратуру направлено ходатайство о поручении предварительного расследования по уголовному делу, подследственному органам внутренних дел, следователям Следственного комитета, которое было удовлетворено.

Следственный отдел Следственного Управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
29 декабря 2017
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
29 декабря 2017
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
29 декабря 2017
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
29 декабря 2017
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
29 декабря 2017
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
Санавиация продолжит работать в Псковской области в 2018 году
29 декабря 2017
Санавиация продолжит работать в Псковской области в 2018 году
Более 116 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами для детей-инвалидов
29 декабря 2017
Более 116 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами для детей-инвалидов
ПАИ узнало, как правильно встретить год Желтой Земляной Собаки
29 декабря 2017
ПАИ узнало, как правильно встретить год Желтой Земляной Собаки

Идет загрузка...