Ударивший фельдшера Скорой помощи пскович предстанет перед судом

16:10, 29 декабря 2017, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местный житель, ударивший фельдшера Скорой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области.

14 декабря вечером 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания детской областной больницы, препятствуя госпитализации несовершеннолетней родственницы, запрыгнул в машину Скорой медицинской помощи и дважды ударил кулаком по лицу сопровождающего пациентку фельдшера.

Вскоре на место происшествия выехал дежурный следователь. В прокуратуру направлено ходатайство о поручении предварительного расследования по уголовному делу, подследственному органам внутренних дел, следователям Следственного комитета, которое было удовлетворено.

Следственный отдел Следственного Управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.