За незаконный оборот наркотиков псковичей осудили на 8 и 12 лет

17:25, 29 декабря 2017, ПАИ

Псковский городской суд назначил наказание за незаконный оборот наркотиков двум жителям региона в виде 8 и 12 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодые люди 26-и и 29-и лет приобретали в Санкт-Петербурге наркотики, которые в составе группы лиц по предварительному сговору впоследствии незаконно сбыли на территории Пскова.

Обвиняемые в судебном заседании свою вину признали полностью.