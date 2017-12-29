Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье

16:22, 29 декабря 2017, ПАИ

Более 230 человек переедут в следующем году из аварийного и ветхого жилого фонда в благоустроенные квартиры, заявил председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, новое жилье получат жители 21 многоквартирного дома в Гдовском районе и Великих Луках. Эти дома были признаны аварийными до 2012 года, но не вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Общая аварийная площадь составляет почти 5 тыс. квадратных метров.

В Гдовском районе сейчас выбирают участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев. Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках.

Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн. рублей.

Напомним, с начала действия программы в Псковской области было построено 46 многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье переехало почти 4 тыс. человек, которые проживали на аварийной площади более 57 тыс. квадратных метров. За пять лет на реализацию программы было направлено порядка 2 млрд. рублей. Участниками стали 12 муниципальных образований: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы.