За сбыт гашиша и амфетамина стружанин отправился в тюрьму на 11 лет

17:40, 29 декабря 2017, ПАИ

Стругокрасненский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя за покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотиков (гашиш и амфетамин) в крупном размере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обвиняемый незаконно перевозил наркотики из Санкт-Петербурга в Струги Красные, где впоследствии их сбывал. Сотрудники полиции задержали обвиняемого на автомобиле «Форд», при досмотре которого, было изъято 99,8 граммов амфетамина. А по месту жительства обвиняемого было найдено 13,93 граммов амфетамина.

В ходе расследования также установлено, что обвиняемый сбыл гражданину за 7000 рублей гашиш массой не менее 2,92 грамма и амфетамин массой не менее 7,85 грамма. Кроме того, он же за 4500 рублей незаконно сбыл амфетамин массой 4,95 грамма.

За содеянное преступление злоумышленник будет отбывать установленное судом наказание в колонии строго режима.