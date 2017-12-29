В штатном режиме перешел Псковский перинатальный центр на нормальную схему электроснабжения

16:50, 29 декабря 2017, ПАИ

28 декабря специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» перевели электроснабжение новых корпусов Псковского перинатального центра с временной схему на постоянную, в соответствии с нормальным режимом работы сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

«В течение двух часов работники Северных электрических сетей предприятия выполнили оперативные переключения и обеспечили подачу напряжения от новых трансформаторных подстанций по кабельным линиям 0,4 кВ на все внутренние распредустройства медицинского учреждения. Все технические мероприятия прошли в штатном режиме», - рассказали в диспетчерской службе «Псковэнерго».

Следивший за ходом переключений вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подтвердил, что сдача объекта запланирована на январь-февраль 2018 года. «Мы не собираемся ничего переносить», - подчеркнул он и отметил, что в январе планируется закончить строительно-монтажные работы, а феврале - заниматься пуско-наладочными. «Пока все идет по графику», - заявил вице-губернатор.

Напомним, что в 2016 году филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил строительство сетей для обеспечения электроснабжения строящегося перинатального центра в Пскове. Объекту полностью была выделена запрашиваемая мощность 2,3 МВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ № 283 «Завеличье».

Для создания внешней схемы электроснабжения перинатального центра были построены две блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП 10/0,4 кВ) и проложены кабельные линии. Электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться по второй категории надежности, сетевая инфраструктура которой предполагает питание по основной и резервной схемам.

Перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.