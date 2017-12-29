0
17:41
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
16:22
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
15:10
Михаил Ведерников: Как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть», поэтому надо работать вместе
14:09
Фотоитоги - 2017
14:07
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
12:44
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
11:34
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
Еще новости
Общество

В штатном режиме перешел Псковский перинатальный центр на нормальную схему электроснабжения

28 декабря специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» перевели электроснабжение  новых корпусов  Псковского перинатального центра с временной схему на постоянную, в соответствии с нормальным режимом работы сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

«В течение двух часов работники Северных электрических сетей предприятия выполнили оперативные переключения и обеспечили подачу напряжения от новых  трансформаторных подстанций  по кабельным линиям 0,4 кВ на все внутренние распредустройства  медицинского учреждения. Все технические мероприятия прошли в штатном режиме», - рассказали в диспетчерской службе «Псковэнерго».

Следивший за ходом переключений вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подтвердил, что сдача объекта запланирована на январь-февраль 2018 года. «Мы не собираемся ничего переносить», - подчеркнул он и отметил, что в январе планируется закончить строительно-монтажные работы, а  феврале - заниматься пуско-наладочными. «Пока все идет по графику», - заявил вице-губернатор.

Напомним, что в 2016 году филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил строительство сетей для обеспечения электроснабжения строящегося перинатального центра в Пскове. Объекту полностью была выделена запрашиваемая мощность 2,3 МВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ № 283 «Завеличье».

Для создания внешней схемы электроснабжения перинатального центра были построены две блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП  10/0,4 кВ) и проложены кабельные линии. Электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться по второй категории надежности, сетевая инфраструктура которой предполагает питание по основной и резервной схемам.

Перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
29 декабря 2017
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
29 декабря 2017
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
29 декабря 2017
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
29 декабря 2017
Лекарства для Берта из «Лесопилки» привезла участница акции «Дай на лапу!»
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
29 декабря 2017
Почти 900 тысяч рублей потратит Псковская гордума на покупку цветов
Санавиация продолжит работать в Псковской области в 2018 году
29 декабря 2017
Санавиация продолжит работать в Псковской области в 2018 году
Более 116 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами для детей-инвалидов
29 декабря 2017
Более 116 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами для детей-инвалидов
ПАИ узнало, как правильно встретить год Желтой Земляной Собаки
29 декабря 2017
ПАИ узнало, как правильно встретить год Желтой Земляной Собаки

Идет загрузка...