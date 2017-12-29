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26 место занял Михаил Вередников в ноябрьском медиарейтинге глав регионов

В ноябрьском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял 26 место, улучшив свои позиции по сравнению с октябрём на 5 пунктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером в ноябре был мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области  Андрей Воробьёв, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Среди глав регионов Северо-Запада Михаил Ведерников занимает третье место. На первой строчке губернатор Мурманской области Марина Ковтун (15-е место в общероссийском рейтинге), на второй - глава Республики Коми Сергей Гапликов (23-е место).

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. 

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