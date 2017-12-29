Внеочередной инструктаж по вопросам безопасности проходит в ГППО «Псковпассажиравтотранс»

17:57, 29 декабря 2017, ПАИ

В связи с участившимися в России случаями резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автобусного транспорта по поручению заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова 29 декабря в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, в период новогодних праздников водительскому составу рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах.

Особое внимание предписано уделить движению через железнодорожные переезды, нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. «В период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул в образовательных учреждениях водительскому составу надлежит проявлять повышенное внимание в местах массового пребывания людей, местах проведения праздничных мероприятий», - подчеркнули в пресс-службе.