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Общество

Внеочередной инструктаж по вопросам безопасности проходит в ГППО «Псковпассажиравтотранс»

В связи с участившимися в России случаями резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автобусного транспорта по поручению заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова 29 декабря в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, в период новогодних праздников водительскому составу рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах.

Особое внимание предписано уделить движению через  железнодорожные переезды, нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. «В период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул в образовательных учреждениях водительскому составу надлежит проявлять повышенное внимание  в местах массового пребывания людей, местах проведения праздничных мероприятий», - подчеркнули в пресс-службе.

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