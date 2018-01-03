Главные слова - 2017: Часть 3-я, от «Находки» до «Школы»

14:04, 03 января 2018, ПАИ

Псковское агентство информации вновь подводит итоги года через его «главные слова», отражающие наиболее значимые и яркие события и явления, которыми запомнился нам уходящий 2017-й. «Биткоины», «Валидатор», «Переход через ноль», «Цирк с конями» и «Цветные ручки» - эти и другие термины, понятия и словосочетания вошли в очередной «толковый словарь года».

Н

«Находка»

Без преувеличения «культовый» магазин книг и сувениров «Находка», несколько десятилетий располагавшийся в самом центре города, в доме № 18 по Октябрьскому проспекту, весной 2017 года был вынужден сменить место дислокации. Собственнику помещения приглянулся другой арендатор. Общественники забили тревогу: циничный бизнес вновь губит городской символ, создающий в Пскове то, что называется «лица не общим выраженьем». Впрочем, уже довольно скоро «Находка» обрела себе новое пристанище: совсем недалеко, к тому же, на гораздо большей и комфортной площади. Как говорится, «не было бы счастья»…

«Нор-Маали»

30 ноября состоялось официальное открытие первого производства на территории особой экономической зоны «Моглино» - лакокрасочного завода «Нор-Маали» одноименной финской компании (Nor-Maali). Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил диплом первого резидента директору завода Nor-Maali Веса Тукиайнену, после чего они торжественно запечатали первую банку краски, сошедшую с конвейера, и оставили на ней свои автографы. «Моглино», о котором так много говорили в последние годы, заработало. На очереди – новые производства, от которых в регионе ждут рабочие места и отчисления в бюджет.

О

ОДН

В начале 2017 года жители Пскова обнаружили в квитанциях от своих управляющих компаний новые строки по оплате за содержание общего имущества многоквартирного дома. А также выяснили, что платить теперь будут заметно больше. В ответ на волну возмущения, гражданам объяснили, что коммунальщики попросту исполняют постановление правительства, принятое в самом конце декабря 2016-го. Правда, при ближайшем рассмотрении, выяснилось, что исполняют они его уж слишком рьяно, причем трактуя в свою пользу. В мае Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ по итогам широкого общественного обсуждения утвердил новые нормативы ОДН. В результате цифры в квитанциях приняли более вменяемый вид, и «страсти по ОДН» утихли.

«Октябрята»

26 марта псковские сторонники Навального попытались провести антикоррупционный митинг на ступенях кинотеатра «Октябрь». Первоначально они претендовали на площадку напротив: у подножия памятнику вождю мирового пролетариата на площади Ленина. Однако в региональной администрации их уведомили, что это невозможно, поскольку на данную дату в данном месте публичное мероприятие уже запланировано, но альтернативные площадки не предложили.

Чувствуя себя в своем праве, борцы с коррупцией развернули свои плакаты. После чего их по одному стали выхватывать и грузить за проведение несанкционированного митинга в автозак сотрудники правоохранительных органов.

В итоге полиция задержала у «Октября» семерых. А в соцсетях, где в прямом эфире шла трансляция происходящего, их немедленно окрестили «октябрятами».

Октябрьская революция

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Ну или просто – Октябрьской революции. Ну или – Октябрьского переворота. Это уж кому как нравится. В любом случае, круглая дата могла стать поводом для исторических и политических рефлексий, громких акций, крупных торжеств. По крайней мере, со стороны прямых наследников Октября – современных российских коммунистов.

Однако ничего подобного так и не произошло. Вековой юбилей события, кардинально изменившего историю не только страны, но и всего мира, практически не заметили. Псковские коммунисты так и вовсе удивили отсутствием размаха и фантазии. Скромное шествие и «театрализованный концерт» в драмтеатре – вот и все, чем запомнился Пскову «красный день календаря».

Освежитель воздуха

В конце ноября в Пскове произошло чрезвычайное происшествие: ученик 8 класса школы № 10 скончался от токсического отравления в подъезде многоэтажки. Рядом с телом нашли баллончик освежителя воздуха: выяснилось, что ребенок пытался «поймать кайф», вдыхая его содержимое, но в какой-то момент потерял сознание и так и не пришел в себя.

«Открытая Россия»

В начале марта в Пскове было официально учреждено региональное отделение созданного Михаилом Ходорковским общественного движения «Открытая Россия». Это событие породило бурные страсти в узком кругу псковской «несистемной оппозиции». По крайней мере, вопрос о том, кто возглавит координационный совет реготделения из пяти человек, решался в два приема, в атмосфере «интриг, скандалов, расследований», и стал поводом вновь – кому посетовать, а кому позлорадствовать – на счет недоговороспособности отечественных оппозиционеров любого калибра. После столь «эффектного» старта движение быстро сдулось. В числе инфоповодов, привлекавших к нему внимание, модно упомянуть лишь участие в мероприятиях под флагами местной «Открытой России» известных псковских националистов и тот факт, что лидер «открытки» Юрий Каныгин засветился на антиглобалистской акции в Гамбурге.

Отречение

2 марта (по старому стилю; по новому – 15 марта) 1917 года, в 23 часа 40 минут, в Пскове произошло событие, перевернувшее историю нашей страны. В вагоне царского поезда на псковском железнодорожном вокзале последний российский император Николай II подписал акт об отречении от престола.

В Пскове в честь юбилея провели литературные чтения, выставки и круглые столы. А ПАИ к этой дате подготовило большой мультимедийный лонгрид, описывающий хронику судьбоносных событий вековой давности, произошедших в Пскове и его окрестностях.

П

Памятник пограничникам

В мае ветераны погранвойск выступили с инициативой установки в Пскове памятника пограничникам. 10 миллионов рублей, необходимые на реализацию идеи, пограничники пообещали собрать самостоятельно. Был готов и проект монумента, предварительно одобренный экспертами: в виде нескольких поколений стражей границы у крепостной башни. А вот предполагаемое место установки - в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов – вызвало споры. Часть местных жителей оказалась вовсе не в восторге от инициативы благоустройства девственной зеленой зоны, ожидая подвоха от властей. И вскоре после того, как 1 ноября в сквере прошла церемония открытия закладного камня, он был облит краской неизвестными.

Это, впрочем, не повлияло на решимость инициаторов. Предполагается, что памятник появится в 2018 году: в аккурат к 28 мая, когда в России будет отмечаться не только День пограничника, но и 100-летие со дня создания погранвойск.

«Переход через ноль»

К концу февраля 2017 году состояние дорог в областном центре оставляло желать лучшего: складывалось впечатление, что местами асфальт в буквальном смысле «растаял вместе со снегом». Впрочем, Игорь Калашников, на тот момент глава администрации города, на общегородском совещании по итогам месяца высказал другую версию проблем с дорожным покрытием. По его словам, причиной разрушения асфальтового покрытия стали погодные условия. «120 раз за зиму температура переходила через ноль, а это плохо сказывается на дорогах», - пояснил градоначальник.

Объяснение причин «второй беды» подкупало своей оригинальностью и незамедлительно стало поводом для шуток в соцсетях. Однако в поддержку сити-менеджера региональной столицы выступил тогдашний губернатор области Андрей Турчак, который спустя несколько дней повторил озвученный Игорем Калашниковым тезис: «Мы все прекрасно понимаем: несколько зим была нестабильная погода, более ста переходов [температуры воздуха] через ноль».

Стоит отметить, что представители законодательной власти не были столь снисходительны. В конце апреля, отвечая на вопрос журналистов о том, принимают ли депутаты аргумент про «переходы [температуры воздуха] через ноль» в качестве объяснения резкого ухудшения состояния дорог, спикер регионального парламента Александр Котов сказал: «Я не считаю, что переход через ноль – это главный аргумент, хотя, естественно, мы понимаем, да погодные условия – они влияют на состояние дорожного покрытия, но в большей степени проблема кроется в том, что у нас наши дороги находятся в состоянии так называемого недоремонта»...

Подкуп избирателей

На выборах в гордуму Пскова так называемая «команда Гавунаса», включавшая в себя кандидатов от «Справедливой России», КПРФ и самовыдвиженцев, применила своеобразное ноу-хау. Псковичам предлагалось заключать с кандидатами договоры на «услуги по проведению предвыборной агитации» стоимостью в 2000 рублей. При этом в инструкции по разговору с новым «агитатором» недвусмысленно указывалось: за эту сумму он должен убедить одного человека проголосовать за конкретного «порядочного кандидата» и проголосовать сам.

В данной схеме не только политические оппоненты «гавунасовцев», но и правоохранители усмотрели элементы подкупа. Результатом стало уголовное дело, которое Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило 7 сентября по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

«Политические инвестиции», судя по всему, окупились: по некоторым подсчетам, «команда Гавунаса» получила в новом созыве гордумы Пскова 8 мест. Тем не менее, следственные действия по делу продолжаются до сих пор. И оппозиционные депутаты время от времени жалуются на обыски и допросы. А значит, точка в истории еще не поставлена.

Поклонный крест

2 марта в Чечне установили Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты. Памятный знак был открыт в селе Улус-Керт Шатойского района, неподалеку от которого 1 марта 2000 года десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибли в неравном бою. От имени родных и близких героев-десантников на церемонии выступила мать героя Лидия Евтюхина. «Сегодня мы устанавливаем памятный знак вблизи той высоты, где погибли наши дети. Как мать я понимаю, что в те годы много испытаний выпало и на чеченскую землю. Но мы горды тем, что вы с Россией, и мы едины в стремлении сохранить мир и добро», - сказала она.

«Пробежка с чемпионом»

2 декабря около 1,5 тысячи псковичей собрались в Финском парке чтобы принять участие в акции «Пробежка с чемпионом». Хэдлайнером мероприятия стала российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Антюх. Вместе с ней дистанцию в 2 километра вдоль реки Псковы преодолели 500 человек. А остальные наслаждались концертом, пробовали сдать нормы ГТО, участвовали в конкурсах и просто наслаждались отличным семейным праздником. Такие «пробежки» в Псковской области обещают сделать регулярными. Благо, чемпионов, готовых поддержать своим примером псковских любителей спорта, более чем достаточно.

«Псковская правда»

В 2017 году главная газета области – «Псковская правда» – отмечала свой 100-летний юбилей. В течение всего года издание рассказывало читателям о людях, которые на протяжении целого века делали газету: редакторах, фотографах, журналистах. А непосредственно накануне торжества, в ноябре, газета вышла в свет в новом дизайне: с более читаемыми шрифтами, современной вёрсткой, обновленной структурой.

На праздновании юбилея в псковском драмтеатре прозвучало немало добрых слов в адрес газеты и тех, кто ее делает. «Псковская правда» – газета, которая не просто является одним из основных источников информации, но и хранит в себе историю развития региональной журналистики. Изо дня в день на протяжении целого века мастера пера и слова поднимали на страницах издания злободневные, жизненно важные и просветительские темы в лучших традициях своей профессии. Честная работа над каждым текстом, внимание к деталям по праву сделали газету популярной среди жителей области», - в частности, заявил врио губернатора области Михаил Ведерников.

Псковские викинги

Еще в августе 2016 года псковские археологи объявили об открытии на юге области крупного поселения эпохи викингов, располагавшегося на пути «из варяг в греки». Ученые обычно избегают слова «сенсация», но в данном случае готовы сделать исключение. Похоже, речь идет о действительно уникальной находке: на территории России ничего подобного нет. В свое время обнаружение скандинавского захоронения в Пскове и, в частности, так называемой «Варяжской гостьи», всколыхнуло научный мир. Новое открытие также способно преподнести немало сюрпризов ученым.

В 2017 году ПАИ много рассказывало о находке, а также поддержало псковских археологов, которые для сбора средств на ее изучение запустили краудфандинговый проект. Частью кампании в его поддержку стал мультимедийный лонгрид «Псковские викинги». В нем археолог Александр Михайлов рассказал о том, почему найденное варяжское поселение столь значимо для исторической науки, как оно было обнаружено и по какой причине так и не превратилось в город.

Материал ПАИ по достоинству оценили не только читатели, но и коллеги-журналисты. В октябре «Псковские викинги» получили приз «СеЗаМ-2017» Ассоциации СМИ Северо-Запада России за «Лучший мультимедийный проект».

Р

«Ракета»

В ноябре 2017 года стала известна дальнейшая судьба старейшего в Пскове спортивного магазина «Ракета», который годом ранее был выкуплен компанией известного псковского предпринимателя Николая Загоруя. Выяснилось, что на месте «Ракеты» в июне 2018 года бизнесмен планирует открыть кафе-кондитерскую. Тут не лишне напомнить, что «Ракета» открылась в Пскове в 1966 году на первом этаже только что построенного жилого дома, и что до середины 1990-х годов это был крупнейший спортивный магазин в области.

Роддом

В конце сентября корреспондент ГТРК «Псков» Ольга Сигалаева (Лосская) рассказала в соцсети Facebook о своем опыте родов. «О какой демографической политике мы говорим, когда у нас тут калечат девушек, унижают, и после этого мы просто не хотим больше никогда иметь дело ни с этими врачами, ни с этими стенами, ни с этим процессом. Меня вогнали в ужасную послеродовую депрессию. Не процесс. А люди. Для чего мы строим новый перинатальный центр, если там будут работать те же самые люди?» - возмущалась девушка.

Пост Ольги собрал множество откликов и стал поводом для разбирательства региональных властей. С молодой мамой встретился председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов. Общественники посетили псковский роддом и обсудили ситуацию со всех сторон. «Я бы хотел, чтобы в старом перинатальном центре остались старые привычки, а в новый перешли новые достижения, новые технологии, новое отношение к роженицам», - заявил Игорь Потапов.

Справедливости ради надо сказать, что о работе псковского роддома есть и много положительных отзывов. В декабре такую не «жуткую», как выразилась автор, историю опубликовало ПАИ. «Ах, да! Я ни с кем не договаривалась и никому ничего не заплатила. Но мне никто не грубил, не унижал моего человеческого достоинства, не пытался попросить взятку или ещё что-то подобное. Я получила, если так можно сказать, удовольствие от общения и заботы, оказанной мне. И, поверьте, есть с чем сравнить: качество оказания услуг по родовспоможению за 10 лет улучшилось в десятки раз», - рассказала Анна Григорьева.

А новый перинатальный центр в Пскове, между тем, обещают сдать уже в феврале 2018 года.

С

Салфеточка

Не успели в сентябре завершиться выборы в гордуму Пскова, как депутат нижней палаты российского парламента, лидер движения «Убитые дороги», член центрального штаба ОНФ и координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Васильев «припечатал» своего «заклятого друга» Ивана Цецерского, написав в соцсетях: «По поводу Пскова у меня есть сомнения насчёт поздравлений, скорее надо носовой платок отправлять Ивану Николаевичу и его команде». «Прошедшие выборы депутатов в псковскую городскую Думу считаю провалом пятилетки для партии Единая Россия. Низкая явка, маленький процент и проигранные 4 одномандатные округа. Хорошо хоть большинство в Думе осталось за ЕР. С такой организацией кампании страшно подумать, если им доверят выборы Президента», - пояснил парламентарий. И, после краткого анализа прошедшей агитационной кампании псковского отделения «Единой России», резюмировал: «37% это не то чтобы адекватная оценка, а скорее большой аванс псковичей городскому руководству. И этот аванс придётся отрабатывать. И вот тут салфеточка пригодится пот утереть». Обидное фото с «салфеточкой» прилагалось.

Санавиация

Осенью 2017 года в Псковской области началось возрождение санитарной авиации, которая прекратила существование в 1992 году. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санавиации.

В конце сентября в область поступил специально оборудованный вертолёт «Ансат», а уже в ноябре парк санавиации пополнил медицинский вертолёт Ми-8. Оба вертолёта обеспечивают транспортировку тяжелых больных из районов в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр, а также в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Всего за оставшееся до конца года время экстренную медицинскую помощь получили десятки пациентов из разных уголков Псковской области.

Уже известно, что в 2018 году работа программы в регионе будет продолжена: соответствующий заказ уже размещен на сайте госзакупок. А значит, множество людей смогут поймать «золотой час» между жизнью и смертью, который так важен в критических ситуациях.

«Сплющенный раскоп»

Археологический раскоп на территории псковской ТЭЦ, в официальных бумагах именуемый «Мстиславским» (по названию близлежащей крепостной башни) получил известность как «сплющенный». Весь 2017 год он дарил историкам интересные находки, а журналистам ПАИ – информационные поводы. На этом пятачке в самом центре Пскова оказались в буквальном смысле слова «сплющены» разные исторические эпохи и артефакты. Подробности можно прочитать в многочисленных материалах, выходивших на ПАИ в течение года.

«Строй-СА»

В 2017 году Псков впервые за долгое время всколыхнул масштабный скандал, связанный с продажей недвижимости. Десятки граждан пострадали, решив купить квартиры в ЖК «Европа» не у застройщика, а у одного из субподрядчиков – компании «Строй-СА». С ними были оформлены договоры займов и переуступки прав, однако квартиры подрядчик из-за невыполнения всех обязательств по застройке не получил, и не смог передать их клиентам. Была инициирована прокурорская проверка, возбуждены уголовные дела. Ситуацию с обманутыми покупателями квартир взяла под контроль администрация Псковской области: при ее посредничестве участники конфликта заключили соглашение, призванное разрешить проблему к всеобщему удовлетворению. Точка в истории, в которую оказалась втянута даже обладательница титула «Миссис Псков – 2016», окончательно пока не поставлена, но связанных с ней публикаций на ПАИ за год набралось на внушительный сюжет.

Т

Телефонные террористы

Псковскую область, как и всю страну, в 2017 году терроризировали «шутники», сообщавшие о заложенных взрывных устройствах. В течение года в Пскове эвакуировали постояльцев гостиниц «Спорт» и «Октябрьская», чиновников администрации города и даже зрителей областной филармонии (с шоу Стаса Михайлова). Популярный певец, кстати, перед тем как продолжить концерт, выразил мнение, что «Бог всех рассудит», и пожелал правоохранителям во что бы то ни стало отыскать злоумышленников.

У

Убийство полицейских

В ноябре в деревене Язно Невельского района произошло резонансное преступление: были убиты капитан полиции Сергей Булыжников и младший лейтенант Александр Кузнецов. Обоим не было 30 лет. Полицейских застрелил из пистолета времен войны местный житель: «черный копатель», на которого накануне полицейским пожаловались соседи. Убив служителей порядка, мужчина покончил с собой.

Ц

Цветные ручки

22 сентября депутаты нового созыва псковской Думы избрали из своего состава главу города. Им предсказуемо – со счетом 16:8 (при одном испорченном бюллетене) – стал Иван Цецерский. Лидер «Справедливой России» Олег Брячак, составивший в этом голосовании конкуренцию Цецерскому, незамедлительно подверг сомнению его результаты. «Это не голосование. Это цирк, это фарс!!! Я его не признаю!» – заявил он, сославшись на то, что в бюллетенях за Цецерского были проставлены не «галочки», а буквы, да еще и ручками с пастой разных цветов.

«Мы теперь имеем доказательства того, что среди вас была проведена работа!» - констатировал справедливоросс. Пресловутыми «цветными ручками» он теперь при каждом удобном случае попрекает Цецерского, ставя под сомнение его легитимность.

«Цирк с конями»

Летом 2017 года псковичи наслаждались «цирком с конями»: следили за борьбой девушек, катающих детей на лошадях и пони в Детском парке, с городскими властями, полицией и друг с другом. Власти пытались запретить катание, устанавливая соответствующие таблички и ссылаясь на принятые постановления. «Лошадницы» - игнорировали запреты, откровенно троллили городскую администрацию, и попутно выясняли отношения между собой с помощью стеков и газовых баллончиков. Полиция – отстраненно взирала на все это, в частных беседах сетуя, что нарушительниц привлечь к ответственности не представляется возможным, так как они «на лошадях, и все равно ускачут».

Ш

Школа

1 сентября 2017 года 1350 псковских ребят пришли в новую псковскую школу, де-юре расположенную в деревне Борисовичи Псковского района, но де-факто, конечно же, находящуюся в сердце густонаселенного района города. За разноцветным фасадом школьного здания на Балтийской, 5Б скрывается множество «фишек» и новинок. Которые, хочется надеяться, со временем придут и в другие учебные заведения города. Ну а пока новая школа возводится и в Великих Луках, а на очереди и некоторые другие райцентры.