В Усвятском районе прошел профилактический рейд

19:29, 29 декабря 2017, ПАИ

Псковские спасатели провели профилактический рейд в Усвятском районе и рассказали местным жителям о противопожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, инструктажи под роспись, распространены листовки на противопожарную тематику, о мерах безопасности при использовании новогодней атрибутики и пиротехнических изделий, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.