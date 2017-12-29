0
22:43
Псковский район получил несколько дорожных машин
22:18
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:43
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
20:11
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
17:41
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
16:22
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
Еще новости
Общество

В Усвятском районе прошел профилактический рейд

Псковские спасатели провели профилактический рейд в Усвятском районе и рассказали местным жителям о противопожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, инструктажи под роспись, распространены листовки на противопожарную тематику, о мерах безопасности при использовании новогодней атрибутики и пиротехнических изделий, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский район получил несколько дорожных машин
29 декабря 2017
Псковский район получил несколько дорожных машин
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
29 декабря 2017
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
29 декабря 2017
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
29 декабря 2017
До +4 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 30 декабря
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
29 декабря 2017
Более 230 жителей Псковской области в следующем году переедут в благоустроенное жилье
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
29 декабря 2017
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год

Идет загрузка...