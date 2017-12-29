Для детей из Опочки провели открытый урок безопасности

19:44, 29 декабря 2017, ПАИ

Открытый урок по безопасности дорожного движения прошел в одном из дошкольных учреждений Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Вместе со сказочными героями и другими гостями ребята повторили Правила дорожного движения и научились работать с «Дорожным лото».

В рамках урока опочане помощью наглядного пособия в виде «Дорожного лото» вспомнили значения дорожных знаков. Завершилась предновогодняя встреча чаепитием и дискотекой с конкурсами.