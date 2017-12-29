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Общество

Для детей из Опочки провели открытый урок безопасности

Открытый урок по безопасности дорожного движения прошел в одном из дошкольных учреждений Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Вместе со сказочными героями и другими гостями ребята повторили Правила дорожного движения и научились работать с «Дорожным лото».

В рамках урока опочане помощью наглядного пособия в виде «Дорожного лото» вспомнили значения дорожных знаков. Завершилась предновогодняя встреча  чаепитием и  дискотекой  с конкурсами.

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