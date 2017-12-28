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Житель Великих Лук зарезал свою знакомую и попытался убить ее дочь и сожителя

28-летний житель Великих Лук обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в ночь на 19 мая 2017 года потерпевшая, поссорившись с сожителем, пригласила к себе домой двух незнакомцев, после чего стала употреблять с ними спиртные напитки. Через некоторое время она попросила мужчин покинуть квартиру, обвиняемый, восприняв это как оскорбление, схватил нож и нанес ей не менее 8 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась.

В это время на крики потерпевшей выбежала сперва ее несовершеннолетняя дочь, которая закрыла собою мать и также получила не менее 6 ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов, а затем сожитель потерпевшей, которому было нанесено не менее 4 ударов ножом, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Опасаясь был задержанным сопротивляющимися родственниками убитой потерпевшей, предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

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