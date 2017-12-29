Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников

20:11, 29 декабря 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 29 декабря, в режиме ВКС принял участие в совещании полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западномфедеральном округе Александра Беглова по вопросу обеспечения безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников и каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками заседания также стали высшие должностные лица других субъектов Российской Федерации Северо-Запада, руководители правоохранительных структур, контрольно-надзорных и силовых ведомств.

Александр Беглов обратил внимание глав регионов на обеспечение бесперебойной работы систем ЖКХ, общественного транспорта, здравоохранения и энергетики в период новогодних праздников и подчеркнул, что последствия возникающих сбоев и аварий должны устраняться незамедлительно. Он также акцентировал внимание на необходимости дополнительных мер антитеррористической безопасности в отношении объектов массового посещения, а также транспортной инфраструктуры, энергетики, жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба полпредства.

Отметим, что в Псковской области по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова все ответственные подразделения в период новогодних и рождественских праздников переведены на усиленный режим несения службы. Такую задачу он поставил на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области. В новогоднюю ночь за правопорядком будут следить 700 сотрудников полиции, Росгвардии, народных дружинников и охранников частных предприятий. В ночь на Рождество Христово будет задействовано около 400 человек.

Для координации действий личного состава и оперативного реагирования в новогодние каникулы будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД. По линии областного МЧС за порядком будут следить 300 человек личного состава пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. Для обеспечения пожарной безопасности создана группировка из 39 подразделений противопожарной службы общей численностью более 1,2 тыс человек и 77 иных подразделений.

Дежурные и аварийные службы Псковской области в период новогодних и рождественских праздников также будут работать без выходных в круглосуточном режиме.