Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам-физическим лицам удаленно. Как сообщает ТАСС, документ опубликован в пятницу на едином портале правовой информации.
Согласно ранее действовавшему законодательству, по общему правилу закона «О противодействии легализации [отмыванию] доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитным организациям запрещалось открывать счета [вклады] без личного присутствия физлица, открывающего счет [вклад], либо его представителя.
Новый закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка - физлица с использованием его биометрических данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволяет банкам открывать счета клиенту-физлицу без его личного присутствия - через интернет.