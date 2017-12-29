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Политика

Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам-физическим лицам удаленно. Как сообщает ТАСС, документ опубликован в пятницу на едином портале правовой информации.

Согласно ранее действовавшему законодательству, по общему правилу закона «О противодействии легализации [отмыванию] доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитным организациям запрещалось открывать счета [вклады] без личного присутствия физлица, открывающего счет [вклад], либо его представителя.

Новый закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка - физлица с использованием его биометрических данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволяет банкам открывать счета клиенту-физлицу без его личного присутствия - через интернет.

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