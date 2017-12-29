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Общество

Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками

Торжественное собрание, посвященное наступающему Новому году, состоялось в актовом зале Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов поздравил личный состав филиала в своем видеообращении, где он выразил благодарность коллективу образовательной организации за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пожелал всем здоровья и успехов в наступающем году.

Врио начальника Псковского филиала академии Владислав Белов также поздравил сотрудников с праздником и отметил, что, встречая Новый год, всегда подводятся итоги и определяются перспективы дальнейшей деятельности.

«Именно накануне Нового года можно поставить новые цели, достижение которых будет зависеть от нас самих. Желаем вам и вашим близким здоровья, душевного спокойствия, счастья и тепла!» – сказал Владислав Белов.

Ряд сотрудников были отмечены почетными грамотами и благодарностями Академии ФСИН России и Псковского филиала академии.

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