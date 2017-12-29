В Псковской области создадут оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия Красной Армии

21:46, 29 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области создадут региональный организационный комитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летиюпервой битвы Красной Армии под Псковом, ставшей основой для Дня защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ответ на обращение регионального отделения Российского военно-исторического общества и политических партий.

«В преддверии большого юбилея ко мне обратились представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутаты „Единой России“ и КПРФ с предложением создать организационную группу по подготовке к празднованию 100-летия Дня защитника Отечества в Псковской области. Полностью поддерживаю эту инициативу и считаю правильным включить в состав группы также представителей общественных, молодежных и ветеранских организаций, деятелей культуры, образования и спорта. В современных реалиях День защитника Отечества обретает новый смысл — он вдохновляет нас на командную работу во благо будущих поколений псковичей. Уверен, вместе мы сможем не только достойно отметить вековой юбилей праздника, но и напомнить самим себе о боевом характере своих предков, укрепить нашу веру в себя», — прокомментировал врио главы региона свое решение.

Напомним, 23 февраля 1918 года ознаменовалось массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и их боевым крещением под Псковом. Затем эти события легли в основу праздника — День защитника Отечества. Ратное прошлое Псковской земли известно с древних времен и продолжается в наши дни. За доблесть и отвагу, проявленную жителями в годы Великой Отечественной войны, Псков и Великие Луки — Города воинской славы — навечно занесены в героическую летопись Отечества.

Многие поколения псковичей стали подлинными героями нашей страны, приумножив военные подвиги старших поколений. Герои современности — воины-афганцы, бойцы спецназа, десантники 6-й роты и другие солдаты, и офицеры, отдавшие свои жизни за независимость и безопасность нашей Родины.