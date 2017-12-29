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Общество

Псковская районная администрация поздравила семью из Детской деревни-SOS

Представители администрации Псковского района посетили одну из семей  Детской деревни-SOS, которая находится под их шефством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, шестеро воспитанников приняли поздравления  с наступающим Новым годом и получили подарки от главы Псковского района.

Встреча прошла в дружеской, домашней обстановке.

Дети рассказали о своих успехах в учебе и внеурочной деятельности и подарили гостям открытки, сделанные своими руками.

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