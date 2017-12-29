Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях

22:18, 29 декабря 2017, ПАИ

В Островском многопрофильном колледже состоялась встреча руководителей ряда основных предприятий, ведущих свою деятельность на территории Островского района с будущими выпускниками образовательного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе районной администрации.

С информацией о положении на рынке труда, существующих вакансиях рабочих специальностей и мерах поддержки рабочей молодёжи выступила начальник Центра занятости населения по Островскому району Светлана Григорьева.

Директор ГБПОУ Псковской области «Островский многопрофильный колледж», заслуженный учитель РФ Мария Калиненко поблагодарила работодателей, что они нашли время и откликнулись на предложение участвовать в такой встрече. Она отметила, многие из присутствующих являются активными социальными партнёрами колледжа и у них на предприятиях трудится большое число бывших выпускников образовательного учреждения.

Директор колледжа выразила надежду, что автомеханики, парикмахеры, повара, кондитеры, мастера общестроительных работ всегда останутся востребованными профессиями, главное со стороны ребят – хорошо учиться и на высоком уровне применять полученные знания на практике.