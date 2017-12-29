Более 70 млн рублей перечислили псковичи в налоговую службу за последние две недели

22:29, 29 декабря 2017, ПАИ

Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области призывает граждан, которые по каким-либо причинам еще не исполнили свою конституционную обязанность, произвести уплату налогов в ближайшее время.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, псковичи, не успевшие вовремя уплатить имущественные налоги, спешат погасить образовавшуюся задолженность, чтобы Новый год встретить без долгов. Только за последние две недели собственники земли, транспорта и объектов недвижимости перечислили в консолидированный бюджет региона более 71 миллиона рублей.

Напомним, что начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки начисляется пеня. Узнать о сумме налоговой задолженности и при ее наличии сразу оплатить можно дистанционно – с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо в разделе «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также можно лично обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации собственности или месту своего учета. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность. Оплатить выданные инспектором квитанции можно в самой инспекции (для удобства плательщиков установлен терминал Сбербанка), а также в офисах банков или через их платежные терминалы.