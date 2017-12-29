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Общество

Несколько госуслуг теперь можно будет получить в МФЦ по одному запросу

В многофункциональные центры (МФЦ) теперь можно будет подавать один комплексный запрос о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг. Как пишет «Российская газета», соответствующий закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

По новому закону МФЦ теперь получит право формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг по комплексному запросу. Далее с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, МФЦ будет взаимодействовать без участия заявителя.

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