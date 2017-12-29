Псковский район получил несколько дорожных машин

22:43, 29 декабря 2017, ПАИ

Председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков в торжественной обстановке вручил ключи от трех комбинированных дорожных машин КДМ 650-12 на базе МАЗ 6551Б5 водителям Псковского филиала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту.

Данная техника была приобретена за счет средств областного бюджета. Новые КДМ предназначены для обслуживания региональных дорог в Псковском районе.