ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

22:46, 29 декабря 2017, ПАИ

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный Кредит». Такая информация появилась на сайте регулятора.

Лицензия отозвана из-за отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).

Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций.

Кроме того, АО КБ «Северный Кредит» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Таким образом, недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала 244 место в банковской системе Российской Федерации.