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Культура

Опочецкий Дом культуры отпраздновал 80-летний юбилей

Дом культуры Опоцеукого района отпраздновал 80-летний юбилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Настоятель храма Преображения Господня, протоиерей Николай Ильницкий, который присутствовал на торжественном мероприятии, отметил, что его жизнь во многом связана со стенами Дома культуры, благословил его работников и преподнес в подарок икону Божьей Матери «Опочецкая».

В адрес юбиляра в этот вечер прозвучали поздравительные адреса от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Жанны Малышевой.

В этот юбилейный вечер за многолетний плодотворный труд благодарили ветеранов и тех, кто сегодня с честью представляет родной город на смотрах, конкурсах и фестивалях.

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