В России ужесточили наказание за вербовку террористов до пожизненного срока

22:59, 29 декабря 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Об этом пишет РИА Новости. Также в Уголовный кодекс РФ вводится понятие «пропаганда терроризма», соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 205 «Террористический акт», 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», части 3 и части 4 статьи 206 «Захват заложника», части 4 статьи 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта», статья 361 «Акт международного терроризма», а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Предусматривается, что эти преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

В настоящее время за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, закон вводит понятие «пропаганда терроризма». За неё вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За эти же преступления, совершенные с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.