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Культура

Новый кинозал откроют сегодня в Острове

30 декабря в 11:00 в Центе культуры «Юбилейный» в Острове состоится торжественная церемония открытия кинозала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Оборудование для кинотеатра поступило в муниципалитет в рамках федеральной программы. «Чтобы оно нормально функционировало, принято решение провести капремонт зала, крыши, вентиляции в доме культуры «Юбилейный» и установить там оборудование, чтобы люди пришли в новый кинотеатр, которого в Острове до сих пор нет, - уточнял ранее глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

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