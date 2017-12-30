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Общество

Епископ Сергий возглавил литургию в соборе Богоявления Господня Нило-Столобенской пустыни

29 декабря, в день памяти священномученика Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в соборе Богоявления Господня Нило-Столобенской пустыни, где поздравил наместника обители архимандрита Аркадия (Губанова) с Днем ангела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Накануне вечером владыка Сергий возглавил всенощное бдение в соборе Богоявления Господня. В сам день праздника его Преосвященству сослужили: наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий (Губанов); игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко); благочинный Осташковского церковного округа Тверской епархии, настоятель Свято-Вознесенского собора г. Осташков, протоиерей Димитрий Марковский; насельники Нило-Столобенской пустыни в священном сане, а также духовенство Тверской и Великолукской епархий. За Литургией молились настоятельницы и насельницы женских обителей Тверской епархии.

По окончании богослужения насельник обители иеромонах Иаков произнес проповедь на тему евангельского чтения, особо отметив терпение, как фундамент всех христианских добродетелей. Епископ Сергий поздравил всечестного отца наместника с днем памяти его небесного покровителя и преподнес в качестве подарка архимандриту Аркадию крест с украшениями. 
 

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