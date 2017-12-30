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Общество

Браудер призвал Интерпол приостановить членство России

Осужденный в России за неуплату налогов основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России после появления информации о том, что организация готова вернуться к вопросу о его выдаче российским властям. Об этом пишет газета «Известия».

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», –– написал Браудер в своем Twitter.

Генпрокуратура РФ продолжает добиваться международного розыска бизнесмена и экстрадиции в Россию.

Ранее Интерпол отклонил заявку РФ, однако, по словам прокурора Алексея Полякова, после дополнения российского запроса новыми данными, «Интерпол согласился вернуться к этому вопросу».

29 декабря Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. Также его обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Предприниматель скрывается от российских властей за рубежом. 

Браудер является гражданином США и инициатором принятия антироссийского закона Магнитского. Сергей Магнитский был юристом компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в отклонении от уплаты налогов.

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