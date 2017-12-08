Три человека погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

09:59, 30 декабря 2017, ПАИ

Три человека погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, в начале шестого утра водитель Honda CRV, маневрируя на большой скорости на перекрестке Рижского проспекта и Западной улицы, не справился с управлением и врезался в дерево.

Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть трёх человек, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все погибшие - молодые люди. Двое из них, в том числе водитель, 1997 года рождения. Личность еще одного юноши устанавливается. Повезло единственной пассажирке - 18-летней девушке в нетрезвом состоянии. Она госпитализирована с переломом плечевой кости.