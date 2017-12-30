В Великих Луках по горячим следам задержали грабителя

10:02, 30 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из салона связи на проспекте Ленина неизвестный мужчина открыто похитил мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей и скрылся.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия, в результате которых гражданин задержан и передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.