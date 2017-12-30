0
13:03
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
11:37
В Острове открылся кинотеатр
10:47
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
22:43
Псковский район получил несколько дорожных машин
22:18
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:43
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
Еще новости
Общество

В Великих Луках по горячим следам задержали грабителя

В Великих Луках сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из салона связи на проспекте Ленина неизвестный мужчина открыто похитил мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей и скрылся.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия, в результате которых гражданин задержан и передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
30 декабря 2017
«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции
В Острове открылся кинотеатр
30 декабря 2017
В Острове открылся кинотеатр
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
30 декабря 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в последний день года
Псковский район получил несколько дорожных машин
29 декабря 2017
Псковский район получил несколько дорожных машин
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Выпускникам Островского многопрофильного колледжа рассказали о перспективах успешного трудоустройства на местных предприятиях
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
29 декабря 2017
Сотрудников псковской академии ФСИН поздравили с наступающими праздниками
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
29 декабря 2017
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников

Идет загрузка...