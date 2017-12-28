Мужчина, подозреваемый в краже из магазина, задержан в Пскове

10:04, 30 декабря 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего псковича, который похитил из магазина спиртные напитки.

В ходе разбирательства установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. За повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.