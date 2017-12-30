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Общество

Продолжительность жизни россиян увеличат до 76 лет

Правительство России утвердило государственную программу по развитию здравоохранения. Программой планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2025 году, пишет газета «Известия».

«Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Минздрава добавляет, что программой предусмотрено снижение смертности в России до 380 случаев на 100 тысяч населения. Документом предполагается снизить уровень смертности граждан России от различных болезней, в частности системы кровообращения до 500 случаев на 100 тысяч населения.

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