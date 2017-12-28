10 лет колонии получил пскович за продажу амфетамина

10:42, 30 декабря 2017, ПАИ

Пскович осужден к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима за незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обвиняемый, находясь около кафе по улице Юбилейной в Пскове незаконно сбыл амфетамин общей массой 1,36 грамма, что согласно действующему законодательству относится к категории крупного размера психотропных веществ. В результате проведенного полицией оперативно-розыскного мероприятия наркотик изъят из незаконного оборота.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области в отношении гражданина возбудила уголовное дело, проведено расследование. Теперь свой вердикт вынес суд.