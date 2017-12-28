Водитель «под кайфом» задержан в Пскове

11:03, 30 декабря 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, на Завеличье сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области обратили внимание на автомашину водитель, которой вел себя на дороге неадекватно.

После остановки транспортного средства у водителя, 27-летнего жителя Пскова обнаружены признаки наркотического опьянения. Гражданин передан сотрудникам ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.