Дмитрий Шахов обсудил с прокурором права человека

11:14, 30 декабря 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и прокурор области Сергей Белов обсудили актуальные темы ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод гражданина на территории Псковской области в 2016 году». Об этом Псковскому агентству информации сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов проинформировал о тех вопросах, которые волновали жителей нашей области и иностранных граждан, направляя свои обращения в адрес государственного правозащитника. Со своей стороны прокурор области отметил хорошее взаимодействие и совместные мероприятия, направленные на обеспечение прав граждан.

В завершении беседы уполномоченный по правам человека передал на рассмотрения в органы прокуратуры свои предложения, при реализации которых будут повышены гарантии обеспечения прав граждан в сферах жилищных прав и прав на квалифицированное и компетентное рассмотрение обращений граждан органами государственной власти и местного самоуправления, а также их должностными лицами.