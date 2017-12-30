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Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда новогоднего стола

Накануне длинных новогодних и рождественских праздников Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности употребления некачественной пищи, пишет «Российская газета».

Как считают специалисты ведомства, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и так далее. Дело в том, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Чтобы не испортить себе праздники, все эти продукты рекомендуется готовить в домашних условиях и в небольших количествах, чтобы не хранить блюда более суток. Полуфабрикаты, изделия из мяса должны обязательно подвергаться повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это продукты с небольшим сроком хранения.

С 1 по 15 января будут работать «горячие линии», на которые потребители смогут обратиться в Роспотребнадзор по фактам обнаружения некачественных или просроченных продуктов питания, узнать о действующих нормах законодательства, получить рекомендации по выбору продуктов питания и режиму их хранения. Режим работы и контактные телефоны можно будет узнать на сайтах управлений Роспотребнадзора.

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