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Общество

Стал известен график работы регистрационно-экзаменационных псковских подразделений ГИБДД

Управление ГИБДД  УМВД России по Псковской области информирует, что регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику:

31 декабря, 1, 2, 3, 4 января  – выходные дни.

5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16:00.

С 9 января подразделения будут  функционировать  в обычном режиме.

УГИБДД просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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