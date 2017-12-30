Стал известен график работы регистрационно-экзаменационных псковских подразделений ГИБДД
Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует, что регистрационно-экзаменационные подразделения Псковской области будут работать по следующему графику:
31 декабря, 1, 2, 3, 4 января – выходные дни.
5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16:00.
С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.
УГИБДД просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.