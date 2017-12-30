Псковские полицейские и общественники поздравили воспитанников детдома

11:52, 30 декабря 2017, ПАИ

Псковские полицейские и общественники с подарками побывали у юных горожан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с новогодними поздравлениями к воспитанникам Псковского детского дома пришли инспектор ПДН Завеличенского отдела полиции УМВД России по городу Пскову Ольга Зайцева и член Общественного совета при УМВД Константин Марченко.

Ольга Зайцева рассказала ребятам о необходимости соблюдения правил личной безопасности в период зимних каникул, о недопустимости противоправных действий и ответственности за правонарушения. Константин Марченко поздравил ребят с Новым годом, пожелал им отличных успехов в учебе, ярких впечатлений, интересных событий в наступающем году.

В преддверии Нового года представители городской полиции и общественности не могли оставить юных друзей без сюрприза – дети получили подарки от Снегурочки. А самые активные участники выставки творческих работ, посвященной 100-летию образования советской милиции, были отмечены особыми призами.

Кроме того, члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову совместно с представителями колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова организовали утренники для детей сотрудников городской полиции. Вместе со сказочными персонажами дети веселились, делали новогоднюю зарядку, танцевали, читали стихи.

Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки и световозвращающие элементы, напомнив о необходимости соблюдать требования безопасного поведения на дороге.