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Общество

В Острове открылся кинотеатр

В Острове открылся современный кинотеатр. Первый сеанс в преддверии Нового Года, в субботу, 30 декабря, бесплатно посетили школьники-отличники и ветераны Великой Отечественной войны. Зрители посмотрели российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первое время эта картина будет единственной в прокате, так как кинотеатр пока работает в тестовом режиме, но со временем жители Островского района смогут увидеть и другие киноновинки, отметил глава района Дмитрий Быстров.

Возродить кинопоказ в муниципалитете удалось благодаря участию Псковской области в программе Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. Ремонт помещений был проведен на средства районного бюджета. Теперь в обновленном кинозале с комфортом могут разместиться 190 человек. Помимо удобных кресел здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция, заменено напольное покрытие и оборудована многоуровневая рассадка. Также отремонтированы фойе и кинооператорская, обновлены акустические панели.

На средства федеральной субсидии в размере 5 млн рублей приобретено и установлено современное звуковое и кинооборудование, в том числе с возможностью показа фильмов в формате 3D.

Напомним, регион подключился к программе Минкульта в 2016 году, который был объявлен президентом России Годом кино. Тогда первые современные кинозалы открылись в Порхове и Себеже. В этом году возможность смотреть кино на большом экране появилась также у жителей Опочецкого, Новосокольнического, Дновского, Пушкиногорского и Невельского районов.

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