0
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
16:49
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Еще новости
Происшествия

ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз, пишет газета «Известия».

Отмечается, что ФАС сравнила цены на лекарство, которое включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и выяснила, что в 13 других странах данный препарат значительно дешевле. Так, если в РФ он стоит официально 1510 рублей, то в Хорватии, например, — 179,12 рубля.

По данным ведомства, ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности компании-производителя — шведской AstraZeneca, предоставило ей недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. Именно этот фактор привел к продаже препарата по необоснованным ценам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 10
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января 1
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3

Идет загрузка...