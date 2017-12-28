ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающее

11:49, 30 декабря 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз, пишет газета «Известия».

Отмечается, что ФАС сравнила цены на лекарство, которое включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и выяснила, что в 13 других странах данный препарат значительно дешевле. Так, если в РФ он стоит официально 1510 рублей, то в Хорватии, например, — 179,12 рубля.

По данным ведомства, ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности компании-производителя — шведской AstraZeneca, предоставило ей недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. Именно этот фактор привел к продаже препарата по необоснованным ценам.