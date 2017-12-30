В Новый год жители трёх районов Псковской области увидят фейерверк

12:36, 30 декабря 2017, ПАИ

В Новогоднюю ночь жители трёх районов Псковской области увидят праздничный салют. Цветные искры появятся в небе над Псковом, Новоржевом и Новосокольниками, сообщает газета «Комсомольская правда - Псков».

«Жители Новоржева в восторге от праздничного салюта и с радостью приходят на центральную площадь, чтобы посмотреть на новогоднее чудо», - рассказали в администрации муниципалитета.

В Новоржевском и Новосокольническом районе салют запланирован на половину второго ночи, псковичам придётся ждать до трёх часов.