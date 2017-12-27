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Культура

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» размещён на сайте Пушкинского заповедника

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» для чтения и свободного скачивания размещён новый 69-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На обложке книги размещена репродукция живописной работы Василия Мешкова «Михайловское. Озеро Маленец» (1955) из собрания Пушкинского заповедника

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новый сборник вышел в свет под общим заголовком «…Я могу творить» и, прежде всего, включает в себя материалы традиционных музейных чтений, которые к 191-й годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в «Михайловском» провели именно под таким названием. Во второй и третий разделы книги вошли публикации, подготовленные по итогам научных изысканий сотрудников музея и исследователей, сотрудничающих в «Михайловским». Сборник вводит в научный оборот многие неизвестные ранее данные и ряд рукописных материалов начала ХХ века и поэтому будет интересен не только музейным специалистам, но самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной культуры, историей и теорией литературы.

Лидия Токарева также уточнила, что «Михайловскую пушкиниану» в её бумажном варианте сверстали и отпечатали в типографии «Печатный двор «Стерх».

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