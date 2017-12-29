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Политика

Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении отмечается, что, по убеждению Путина, «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между странами стали принципы равноправия и взаимного уважения. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — подытожил Владимир Путин.

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