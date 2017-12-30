«Рождественские манёвры» в Новом Изборске соберут любителей исторической реконструкции

13:03, 30 декабря 2017, ПАИ

7января 2018 года в 11:00 во дворе Новоизборской школы в Печорском районе состоятся показательные выступления клубов исторической реконструкции. В «Рождественских манёврах» примут участие клуб «Ордн из Пскова, «Оружейная башня» из Санкт-Петербурга, «Рать» из Великого Новгорода, «Феникс» из Твери. Об этом Псковскому агентству информациисообщили организаторы.

В программе - показательные поединки по правилам исторического средневекового боя, массовые бои, поединки один на один, а также мастер-классы по средневековым танцам и владению оружием.