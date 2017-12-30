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Общество

Российские компании разрабатывают высокоточный парашют для ВДВ

Российские компании разрабатывают высокоточный парашют для транспортировки грузов ВДВ и других структур, сообщает «Интерфакс-АВН».

Платформа весом до четырёх тонн сможет доставлять многие грузы. Автоматизированная парашютная система сможет совершить высокоточную посадку в назначенном месте. Предполагается, что отклонение от точки приземления составит не больше 100 метров, что очень точно для подобных задач.

Система будет ориентироваться при помощи ГЛОНАСС и GPS.

По словам экспертов, в случае успешного завершения разработки эту систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.

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