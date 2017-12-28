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Свидетелей смертельного ДТП на Рижском проспекте разыскивают в Пскове

Свидетелей ночного ДТП на Рижском проспекте, в результате которого погибли три человека, разыскивают в Пскове. Обэтом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всем, кто что-либо видел или знает о произошедшем, необходимо позвонитьпо телефону 02.

Ранее сообщалось, что в начале шестого утра водитель Honda CRV, маневрируя на большой скорости на перекрестке Рижского проспекта и Западной улицы, не справился с управлением и врезался в дерево.

Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть трёх человек, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все погибшие - молодые люди. Двое из них, в том числе водитель, 1997 года рождения. Личность еще одного юноши устанавливается. Повезло единственной пассажирке - 18-летней девушке в нетрезвом состоянии. Она госпитализирована с переломом плечевой кости.

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